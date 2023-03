Van Anrooij laat plek in top 8 door vingers glippen bij Gent-Wevelgem

Pattinama-Kerkhove verliest finale Praag; nog geen tiende ITF-titel

Tennisster Lesley Pattinama-Kerkhove is er zondag niet in geslaagd om voor de tiende keer in haar loopbaan een ITF-toernooi te winnen. In Praag verloor de 31-jarige Zierikzee de eindstrijd van de Kroatische Antonia Ruzic.