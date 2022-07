Van Anrooij gaat in Portugal voor nieuwe Europese titel

In 2021 werd Van Anrooij al achtste op het EK. Als negentienjarige had ze toen alleen maar twintigers boven zich. Inmiddels heeft de renster van Trek-Segafredo zich weer verder ontwikkeld; onlangs werd ze tweede op het NK voor elite-vrouwen en ze heeft ook veel getraind op haar tijdritfiets. Ze liet speciaal de Giro Donne - de Ronde van Italië voor vrouwen - schieten om in Portugal voor een titel te kunnen gaan.

De voornaamste concurrente lijkt Vittoria Guazzini. De Italiaanse verdedigt in Anadia haar titel. Van Anrooij werd al eens Europees kampioene bij de juniores. Dat was in 2019 in Alkmaar. Ook is ze de regerend Europees kampioene veldrijden bij de beloftes.

Baloise Ladies Tour

Na het EK - zondag is er ook nog een wegwedstrijd van 104 kilometer - keert Van Anrooij terug naar Nederland. Ze rijdt vanaf woensdag 13 juli de Baloise Ladies Tour. Die start met een proloog in Utrecht en op zaterdag 16 juli is er een rit in lijn van Cadzand naar Knokke-Heist, waarna er op dezelfde dag in de Belgische kustplaats nog een tijdrit is van 15,6 kilometer.