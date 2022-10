Van Anrooij en Remijn naar wereldbeker Tabor

Aftellen voor derby Kloetinge-Goes begonnen: ‘Dit is geen dagelijkse kost’

Het aftellen is begonnen. Kloetinge en Goes maken zich op voor de derby in de vierde divisie. Om zeven uur vanavond is het zover op het Wesselopark in Kloetinge. ,,Dit is niet voor iedereen dagelijkse kost’’, zegt Dennis de Nooijer, trainer van Goes.

14 oktober