Van Anrooij en broers Van Dijke kandidaat Gerrie Knetemann Trofee

Europees kampioene veldrijden

Van Anrooij (19) werd in 2021 Europees kampioene veldrijden bij de beloftes en maakte in dezelfde tak van sport de sprong naar de top 10 van de wereldranglijst bij de elites. Op de weg liet ze zich in haar eerste seizoen bij Trek-Segafredo zien als nummer vier op het NK voor elite-vrouwen.

Samen op het podium

Mick van Dijke (21) werd Nederlands kampioen tijdrijden bij de beloftes en tweede in de wegwedstrijd. In de Ronde van de Toekomst, afgelopen zomer in Frankrijk, reed hij vijf dagen in de gele trui. Ook legde hij bij het WK tijdrijden in Brugge beslag op de vijfde plaats. Zijn tweelingbroer Tim won het NK op de weg en werd tweede in de tijdrit – hij stond dus tweemaal op het podium met zijn broer. Tim schreef ook een etappe in de Ronde van Kroatië op zijn naam.