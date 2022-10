Van Anrooij bijt door en wordt zevende in Tabor

Voor de Zeeuwse was het een nieuw weerzien met de plek waarop het twee jaar geleden compleet mis ging voor haar. Toen was ze het voornaamste slachtoffer van een grote valpartij direct na de start; een schijfrem sneed in haar arm, waarna ze maanden uit de roulatie was. ,,Het is daardoor nog altijd dubbel om in Tabor te rijden”, zei ze. ,,Aan de ene kant denk je er wel aan bij het vertrek, maar andere kant vind ik het een heel mooi parkoers om op te rijden.”