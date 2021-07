Van Anrooij beste jongere in Tsjechische etappekoers; vierde in eindklassement

Van Anrooij finishte in de laatste etappe als achtste, op 7.55 minuten van de Engelse winnares Joscelin Lowden. In de pelotonsspurt werd ze vierde. De Française Morgane Coston was één van de vluchters en zorgde ervoor dat de Zeeuwse nog één plekje zakte in het klassement. Ze was de nummer vier op 8.27 minuten van Lowden. Het jongerenklassement won ze met twee seconden verschil; ze mag de witte trui mee naar huis nemen.

Het was dus een mooie terugkeer voor Van Anrooij in Tsjechië, waar ze vorig jaar een dieptepunt in haar carrière beleefde. Bij de wereldbekerwedstrijd veldrijden in Tabor was ze in november kort na de start betrokken bij een massale valpartij, waarbij een remschijf diep in haar arm sneed en ze diverse operaties moest ondergaan en geruime tijd moest revalideren.