Van Anrooij begint uitgerust aan ingedikt crossseizoen; ‘Er zijn maar twee wedstrijden echt belangrijk’

Terwijl een deel van de wereldtop al twee World Cups reed in de Verenigde Staten, hield Van Anrooij rust. Het wegseizoen bij Trek-Segafredo was langgerekt en zat boordevol piekmomenten. ,,Normaal moet ik erg afgeremd worden”, zei ze in het Vlaamse dorpje. ,,Ik heb dan het gevoel dat ik altijd door kan gaan en ik ben ook altijd gemotiveerd. Maar nu voelde ik zelf ook wel aan dat ik toe was aan een pauze. Van tevoren hebben we het er nog even over gehad of ik direct van het WK op de weg in Australië door zou gaan naar Amerika, maar ik ben achteraf blij dat de ploeg dat tegengehouden heeft. Het is was heerlijk om twee weken even niks te doen.”