Van Anrooij (17) sterk in zand Koksijde; weer tiende in World Cup

Bij de World Cup aan de Belgische kust draait alles om ploeteren door het zand. De vraag is: wie blijft het best en langst overeind op de rulle ondergrond? Van Anrooij (17) presteerde zondag uitstekend. Kort na de start lag ze 25ste, waarna ze vlug opschoof naar de dertiende plaats. In slotronde manoeuvreerde ze zich de top tien binnen.

Van Anrooij heeft nog de juniorenleeftijd. In Tabor was ze de vijfde juniore ooit die in een wereldbekerwedstrijd voor elite-vrouwen in de top tien eindigde, in navolging van onder anderen Marianne Vos en Sanne Cant. In Koksijde liet ze zien dat dat geen incident was. In de laatste omloop passeerde ze nog gerenommeerde rijdsters als Anna Kay en Katherine Compton. De Zeeuwse finishte op 1.48 van winnares Ceylin del Carmen Alvarado.