Van alles wat voor Zeeuwse tennissers: MLTC wint, Sjef speelt gelijk, Animo verliest

In de landelijke topklasse verloren de tennissers van Animo in Terneuzen met 4-2 van het Haagse Leeuwenbergh, terwijl het Aardenburgse Sjef in Oosterhout met 3-3 gelijkspeelde tegen De Warande. In de hoofdklasse schoot MLTC in Middelburg met 5-1 uit de startblokken tegen Vredenburgh uit Rijswijk.

Animo-Leeuwenbergh 2-4: De 19-jarige fulltime tennisser Brian Bozemoj, die tijdens het NK eervol verloor van Botic van de Zandschulp, maakte het verschil in Terneuzen. De nummer 11 van Nederland stond aan de Vlaming Bjarne Van Der Herten, die opgeofferd werd op 1, slechts het redden van de eer toe: 1-6 0-6. De vaste Ruud Martens sleepte in de tweede partij de overwinning uit het vuur tegen Moos van Donk: 4-6 6-0 6-3. Kevin de Rooij en Wout Martens gingen in drie sets ten onder tegen Rob van Hilten respectievelijk Guy Rutten. In de eerste dubbel herpakten De Rooij en Van Der Herten zich in de tweede set tegen Bozemoj en Van Hilten, door laatstgenoemde steeds meer op te zoeken. Desondanks ging de tiebreak met 7-4 verloren: 0-6 6-7. In de tweede dubbel waren Ruud Martens en Jeroen Alliët duidelijk te sterk voor Rutten/Kai Rottine: 6-4 6-0.

De Warande-Sjef 3-3: De 47-jarige tennisleraar Yuri Soberon maakte het de 22-jarige Martijn Fens behoorlijk lastig op 1, maar de Oosterhouter won de slijtageslag met 6-4 in de derde set. Beau Vanhoutte uit Torhout en Yannis Baltogiannis uit Sysele klopten overtuigend Tijs Groesbeek (2-6 2-6) en Floyd Frèrejean (3-6 3-6). Andres Decock redde het niet tegen Quinn Eygendaal: 6-2 6-1. De Maldegemse combinatie Soberon/Decock herstelde zich met winst in straight sets in de tweede dubbel tegen Eygendaal/Finn van der Schoot: 2-6 6-7. Het duo Vanhoutte/Baltogiannis redde het echter niet tegen Fens en Martijn Bakker: 6-0 6-2.

MLTC-Vredenburgh 5-1: Voor de Middelburgers wonnen Rowin Tazelaar en de gebroeders Stijn en Eddy Sprinkhuizen allen op vastheid hun single in twee sets. Alleen de grieperige Tim van Velzen verloor met 6-1 6-4 van collega-3-speler Julien van ’t Leven. In de tweede dubbel waren Tazelaar en Eddy Sprinkhuizen heer en meester tegen Martijn van ’t Westende en Yannick van ’t Leven: 6-0 6-1. In de eerste dubbel verloren Marc Felius en Stijn Sprinkhuizen de eerste set van Guido en Julien van ’t Leven en stonden vervolgens een break achter in het tweede bedrijf. Toen de Zeeuwen vaster werden en tegelijkertijd de tegenstanders dwongen tot meer fouten, kantelde de partij. In de supertiebreak gingen alle remmen los: 4-6 7-5 10-0.