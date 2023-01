Val tijdens proloog Tour Down Under kost Tim van Dijke goede seizoensstart

Van Liere en Zweistra in top acht bij World Cup in Basel

Twee Zeeuwse dressuuramazones, Dina van Liere en Thamar Zweistra, zijn zondag in de top acht geëindigd bij de wereldbekerwedstrijd in Basel. Beiden zijn volop in de race om zich in de West-European League te plaatsen voor de finale, die in het voorjaar in de Verenigde Staten is.

15 januari