Vader John Tahapary geeft zijn dochter Mijke een belangrijke boodschap mee: ‘Eerlijkheid is de sleutel’

Je mag zeggen dat sport haar met de paplepel is ingegoten. Mijke Biesterbosch-Tahapary is de nieuwe trainster van Togo, de Goese korfbalclub waar ze als speelster seizoenen lang een vaste waarde was. Haar moeder Simone heeft bij de club alle denkbare functies bekleed, tot op de dag van vandaag. Pa John is al heel lang voetbaltrainer en staat in de startblokken voor een vierde seizoen bij Wemeldinge. Natuurlijk is hij trots dat zijn dochter in zijn voetsporen treedt. ,,Het kan alleen als het hele gezin er achter staat.’’