Vader en zoon rijden 177 kilometer om tegen elkaar te spelen

Amazone uit Axel heeft Louis binnen een maand onder controle

Marijke van Giesen ging met haar nieuwste aanwinst Louis Sollenburg in de dressuurwedstrijd van de PSV Hulst in Clinge uitstekend van start. De Axelse amazone stuurde de zesjarige For Romance-zoon in de klasse Z2 twee keer op rij naar de overwinning (71,029 en 66,617 procent).

28 augustus