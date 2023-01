Vader en Van Dijke mogen leiderstrui verdedigen in Tour Down Under

Pijnlijke nederlaag TOP tegen puntloze hekkenslui­ter

TOP Arnemuiden heeft zichzelf zaterdagavond lelijk in de problemen gebracht. De korfbalploeg verloor kansloos (16-23) van Fiks, de nog puntloze hekkensluiter in de Korfbal League 2. Het team van coach Edwin Coppoolse is nu ook in degradatiegevaar.

15 januari