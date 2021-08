Unieke dubbel voor Zeeuwse amazones bij Nederlands kampioenschap

Vliegende start Pattinama-Kerkhove in Landisvil­le

12 augustus LANDISVILLE - Lesley Pattinama-Kerkhove is goed begonnen aan het ITF W100-toernooi in Landisville, Pennsylvania. De uit Zierikzee afkomstige tennisster was in de eerste ronde met 6-2 6-3 te sterk voor de Australische Lizette Cabrera.