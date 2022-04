Underdog Pattinama verrast met haar agressieve spel (maar verliest wel in duel met Spanje)

Als 141ste op de WTA-ranking was de Zeeuwse de underdog. En gravel is ook niet haar favoriete ondergrond, terwijl Sorribes Tormo juist een liefhebster daarvan is. Maar in de volle Maaspoort in Den Bosch waren de verschillen klein. Pattinama-Kerkhove ging vol in de aanval, nadat Arantxa Rus al verloren had. Dat agressieve spel leverde haar mooie winners op, maar het werkte ook enige slordigheid in de hand. Het duel eindigde in 6-4 6-3.