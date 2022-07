Uitverkiezing in All-star team is mooie afsluiting van jeugdcarrière ‘bronzen’ Thomas Houtepen

VARNA - Thomas Houtepen uit Middelburg is als beste middenopbouw gekozen in het All-star team van het EK handbal voor teams onder 20 jaar. Met Jong Oranje veroverde Houtepen in Bulgarije de bronzen medaille.

De uitverkiezing is een mooie beloning voor de Zeeuwse aanvoerder van Oranje, die ondanks het mislopen van de finale toch positief terugkijkt op zijn laatste internationale jeugdtoernooi.

,,Het resultaat is wel wat teleurstellend, omdat we echt het doel hadden om te winnen. Maar brons was gewoon het maximaal haalbare dit toernooi. Wanneer we het toernooi hadden gewonnen, zouden we nog WK-kwalificatie spelen en zou er dus kwam er nog een jaar jeugdinterlands bijkomen.‘’

,,Nu is dat niet het geval en dus stopt mijn jeugdcarrière hier. Het is fijn dat we het met een podiumplaats hebben kunnen afsluiten en om bij je laatste jeugdtoernooi in het All-star team staan is natuurlijk ook erg mooi.‘’

Het Nederlands team verloor in Bulgarije in de halve finale van Tsjechië. In de strijd om brons werd Finland zondag verslagen. Vorig jaar was Houtepen nog dichter bij de Europese titel, toen strandde hij met Oranje onder 19 in de finale.

Volledig scherm Thomas Houtepen (vierde van rechts) met de andere spelers die werden gekozen in het All-star team van het EK handbal in Bulgarije, waaronder ook de Nederlandse keeper Evan de Lange (tweede van rechts). © Bulgarian Handball Federation