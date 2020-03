Uitstel Zomerspelen: Milan Vader blijft nog wat langer in de ‘winterstand’

Talent (16) van BOK uit Kapelle is nu al verantwoor­de­lijk voor het spel van anderen

22 maart KAPELLE - Het besluit van de volleybalbond om met uitzondering van in de eredivisie alle competities als gevolg van het coronavirus per direct te stoppen, is door veel volleyballers met begrip ontvangen. ,,Het is heel jammer, maar het was te verwachten’’, zegt Marit Elzinga, de jonge spelverdeelster van promotieklasser BOK.