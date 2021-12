Uitgesproken Zeeuwse Hamilton-fan: ‘Ik vind Verstappen onvolwassen en arrogant’

Zeeuwse dampropa­gan­dist Izak op ’t Hof (88) overleden

GOES - Afgelopen vrijdag is in Goes de bekende Zeeuwse dampropagandist Izak op ’t Hof overleden. Gedurende vele jaren was hij actief in bestuurlijke functies in de damwereld. Zo was hij wedstrijdleider van de Provinciale Zeeuwse Dambond en bekleedde hij diverse bestuursfuncties bij zijn vereniging PWG ’s-Gravenpolder.

