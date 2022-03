Uitgedunde selectie waterpoloërs DZK leidt tot nederlaag

Pattinama-Kerkhove bij Indian Wells na één ronde klaar

PALM SPRINGS - Tennisster Lesley Pattinama-Kerkhove is er in de nacht van maandag op dinsdag (Nederlandse tijd) niet in geslaagd om door de eerste kwalificatieronde van Indian Wells te komen. Dat is na de Grand Slams één van de voornaamste toernooien van het jaar.

