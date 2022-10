Uitblinkende DZK-keeper legt basis voor royale zege in waterpolotopper

De waterpoloërs van DZK boekte zaterdagavond een overtuigende zege. In het eigen Vrijburgbad was het met 11-3 te sterk voor Mokum. Het vrouwenteam moest genoegen nemen met een punt tegen HZPC: 7-7.

Mannen

DZK - Mokum 11-3: Beide ploegen waren nog ongeslagen in de competitie, maar het werd uiteindelijk een klinkende overwinning voor DZK. Keer op keer lag de uitblinkende keeper Mees Leijnse in de weg of werd er goed verdedigd door de thuisploeg, waardoor het de ene na de andere aanval kon opzetten. Leijnse was dan ook tevreden na afloop: ,,Fantastisch gevoel, drie doelpunten incasseren is een teken van ijzersterk keepers- en verdedigingswerk”.

Na twee periodes bleek de wedstrijd al zo goed als gespeeld met een grote voorsprong voor DZK: 8-1. Topscoorder Bas van Houwelingen had er toen al vier in liggen en scoorde er uiteindelijk zes in totaal tegen de ploeg uit Amsterdam. Pas in de vierde periode kon Mokum nog twee keer een gaatje vinden in de hechte verdediging van DZK.

Scores DZK: Bas van Houwelingen 6, Sjoerd Leijnse 2, Martijn Mechielsen, Jarno de Jonge en Lennard Breel allen 1.

Vrouwen

DZK - HZPC 7-7: Tegen middenmoter HZPC schoot DZK uit de startblokken en kwam het op 2-0-voorsprong, maar trok de uitploeg de stand in de tweede periode gelijk. DZK kreeg in de derde periode veel overtalsituaties en kon daardoor weer uitlopen naar een voorsprong van twee doelpunten: 6-4. De ploeg uit Horst had de lange reis niet voor niets gemaakt, want na een sterke vierde en laatste periode bracht Anouk Linders de ploegen weer in evenwicht.

Scores DZK: Jasmijn de Boer 3, Joyce Piek en Anouk van Haaren beiden 2.