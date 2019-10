Uitblijven hogere status bittere pil voor Tacx Pro Classic; KNWU protesteert

VLISSINGEN - De Tacx Pro Classic zal in 2020 níet deel uitmaken van de nieuwe UCI ProSeries. Voor de Zeeuwse profkoers is dit een bittere teleurstelling. ,,We vinden dit heel jammer”, reageert organisator Kees Bal. ,,De KNWU is hier ook niet gelukkig mee. Voorzitter Marcel Wintels gaat zich er hard voor maken om ons er toch nog bij te krijgen. Hij vindt dat Nederland heel slecht bedeeld is.”

De Tacx Pro Classic – voorheen de Ronde van Midden-Zeeland – wilde graag een stap vooruit maken. Nu komen elke keer twee à drie ProTour-teams naar Zeeland, terwijl er in de ProSeries een zekere startverplichting geldt voor dat soort ploegen. Dan zouden er veel meer grote namen aan de start staan in Middelburg.

De ProSeries is een nieuwe divisie net onder de WorldTour. De ZLM Tour, de landelijke etappekoers van Libéma ProCycling, is de enige Nederlandse wedstrijd die er door de UCI in opgenomen is. Ook onder meer de Ronde van Luxemburg, de Tour de Langkawi en de Ronde van Andalusië gaan er toe behoren. De Tacx Pro Classic, die in 2020 op 10 oktober wordt verreden, blijft een 1.1-wedstrijd.

,,Dat we niet op de lijst van de ProSeries staan, snappen we niet”, zegt Bal. ,,Wij kunnen niet bedenken wat we verkeerd hebben gedaan. Helaas hebben wij en de KNWU daar ook geen uitleg over gekregen. De KNWU gaat nu aandringen op een extra Nederlandse wedstrijd in de ProSeries. De voorkeur daarbij gaat bij de bond uit naar onze koers. Ook wordt de vraag bij de UCI neergelegd of het desnoods vanaf 2021 kan. Oftewel, is er wel perspectief op een hogere status?”

Groenewegen-Viviani

Morgen is de derde editie van de Tacx Pro Classic, met de start in Middelburg en de finish op Neeltje Jans. Jumbo-Visma en Deceuninck-Quick Step zijn de enige twee deelnemende ProTour-ploegen. Zij brengen onder anderen Dylan Groenewegen en Elia Viviani, twee topsprinters, mee.

De laatste is – zo werd woensdag al bekend – de vervanger van Nederlands kampioen Fabio Jakobsen. Dat Viviani komt, is nog altijd zeer mooi. Hij is de regerend Europees kampioen en boekte in totaal al elf overwinningen dit jaar voor ‘the wolfpack’. Morgen neemt hij afscheid van Deceuninck-Quick Step, waarna hij naar Cofidis verkast.

Om 11.00 uur begint de presentatie van de twintig deelnemende ploeg op de Dam in Middelburg. Om 12.30 uur klinkt daar ook het startschot. Via de kust van Walcheren, de Zak van Zuid-Beveland, Wemeldinge, de Kattendijksedijk, Noord-Beveland en de Zeelandbrug rijdt het peloton naar Schouwen-Duiveland. Op en rond de Stormvloedkering worden nog drie rondes gereden, voordat men om ongeveer 17.00 uur finisht.