Tweevoudig wereldkampioen Boutens laat zien dat het met zijn vorm voor het WK wel goed zit

Boutens ging in het sterke internationale deelnemersveld van 152 coureurs goed van start. Hij plaatste zich als eerste voor de finale, waarin de beste zestien karters de strijd om de zege met elkaar aangingen. De winst ging uiteindelijk naar de Limburger Vica Schledz.

Voor Boutens was in de finale plek drie het hoogst haalbare, nadat hij vanaf plaats zes van start was gegaan. In de eindrangschikking leverde hem dat plek twee op. De Noord-Hollander Rico Haarbosch maakte op plaats drie het Nederlandse podium compleet.

De Belgische wedstrijd werd op de indoor kartbaan in Kortrijk verreden, waar in juli ook het WK wordt gehouden. Boutens liet in Vlaanderen in ieder geval zien dat er tijdens de strijd om de wereldtitel rekening met hem gehouden moet worden. Hij stond al zeven keer op het podium tijdens een WK, waarvan twee keer als winnaar (in 2017 en 2018).

Guillermo van Pamelen, eveneens uit Middelburg, haalde ook de finale in België en werd elfde. Tim Leloux uit Goes (33ste) en Niek van den Berge uit Heinskenszand (97ste) kwamen niet in de buurt van de ereplaatsen.