Tweevoudig Nederlands kampioen tafeltennis naar invitatietoernooi Arnemuiden

Nare nasmaak van New York wordt door Sander van Doorn in Hulst wegge­spoeld

Licht geëmotioneerd passeerde Sander van Doorn zaterdagmiddag de finishlijn in Hulst. Dat hij de eerste Zeeuws-Vlaming was in de Marathon van Zeeuws-Vlaanderen, betekende veel voor hem. ,,Ik ben superblij dat ik het toch nog heb gered”, reageerde de atleet uit Vogelwaarde later. ,,En dat in mijn 25ste marathon, precies 10 jaar na mijn eerste.”