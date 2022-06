Tweede zege in Alpentrail voor Van Noorden binnen vier weken

Kerkhove met Rus naar halve finale dubbelspel in Italië

GAIBA - Waar het in het enkelspel dit jaar nog niet willen vlotten op gras voor Lesley Pattinama-Kerkhove is ze deze week wel op dreef in het dubbelspel. Samen met Arantxa Rus plaatste zich voor de halve finale van het WTA125-toernooi in het Italiaanse Gabia.

16 juni