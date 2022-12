Tweede wereldbekerzege Van Anrooij; kerstdagen zijn echte feestdagen voor Kapelse veldrijdster

Shirin van Anrooij heeft op Tweede Kerstdag voor de tweede maal in haar loopbaan een wereldbekerwedstrijd gewonnen. In het Belgische Gavere pakte ze al in de eerste ronde de koppositie en daarna dicteerde ze de race.

De twintigjarige Zeeuwse, die eerder in de Beekse Bergen zegevierde, toonde zich een krachtpatser. In het dorpje onder Gent was het een kwestie van zo lang mogelijk door blijven rijden in de zuigende modder en dat lukte haar voorbeeldig. In een klein verzet rijdend bleef ze het langst van allemaal in het zadel zitten, wat vanzelfsprekend loonde.

Uiteindelijk moest er ook veel gelopen worden, wat de Zeeuwse ook goed kan. ,,Ik denk", zei ze voor de camera's van Sporza, ,,dat ik snel na het lopen weer mijn eigen tempo kon oppakken, waar anderen dan nog van die inspanning moesten herstellen. Dat heeft misschien wel de doorslag gegeven.”

Quote Ik heb vandaag mijn eigen race durven rijden Shirin van Anrooij

In de openingsfase lag Puck Pieterse nog voorop. Daarna reed Shirin van Anrooij naar haar toe en ging ze erop en erover. En juist op het moment dat Pieterse een tweede adem vond, slipte haar achterwiel dicht en viel ze ver terug.

Daarna kwam ploeggenote Lucinda Brand nog wel helemaal terug en zij reed ongeveer 10 meter op kop, maar die ploeggenote van Van Anrooij had daarna geen energie meer voor een goede slotronde. Aan de meet was het verschil 37 seconden.

,,Ik heb vandaag mijn eigen race durven rijden", vertelde Van Anrooij. ,,Dat was vrijdag al in Mol, maar dat was met al dat zand een heel andere race. Nu lukte dat hier ook.”

Duidelijk is dat Van Anrooij heel sterk terug is gekomen uit Spanje, waar ze van 5 tot en met 21 december trainde. Vrijdag won ze ook al een losse cross in Mol en twee dagen later was het weer raak in Gavere. De komende dagen rijdt ze ook nog volop in het veld.

