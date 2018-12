Tweede film over Nancy van de Ven op 1 maart in première

videoVLISSINGEN - De bioscoopfilm die geheel om Nancy en Rinus van de Ven draait, One Goal, gaat op vrijdag 1 maart in Vlissingen in première. De voorverkoop daarvoor is op 24 december van start gegaan.

Op 10 december was er in Eindhoven ook al een feestelijke vertoning van de film The Hard Way to Win 3, waar Nancy van de Ven één van de hoofdrolspelers is naast Jeffrey Herlings en Glenn Coldenhoff. De Vlissingse motorcrossster werd een jaar lang gevolgd door een cameraploeg, terwijl ze op jacht was naar de wereldtitel bij de vrouwen. Uiteindelijk moest ze zich, na maanden vol tegenslagen, tevreden stellen met de tweede plaats.

One Goal is van dezelfde maker, Arno van de Brink. In deze film wordt ingezoomd op de familie Van de Ven. Vertoond wordt hoe eerst Rinus van de Ven carrière probeerde te maken in de motorsport en hoe vervolgens Nancy het stokje overnam. Het gaat ook uitgebreid over haar beenbreuk (op 26 december precies een jaar geleden) en hoe ze daarvan herstelde.

Lees verder onder de trailer.