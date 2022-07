Tweede dag Outdoor Zeeland: klein maar fijn, schakelmachine en een topslot

Voor Ben von Unen is het motorracen al lang geen hobby meer

BRUINISSE - Ben von Unen (29) is in de motorsport een laatbloeier. In zeven jaar professioneel racen gingen zijn rondetijden van 2.23 minuut toen naar 1.47 minuut nu. In de 600cc klasse van het International Dutch Championship (IDC) rijdt hij meestal rond een dertiende plaats. ,,Mijn ultieme droom is Nederlands Kampioen te worden, maar dat is financieel bijna onmogelijk.”

