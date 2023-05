Twee Zeeuwse wielrenners bij beste 11 in Noorwegen

Van Dijke (23) heeft z’n seizoen net op gang getrokken na een knieblessure. In Noorwegen is hij zeer actief; de coureur van Jumbo-Visma zat zaterdag ook al in een vroege kopgroep en sprintte na 85 kilometer volop mee in Hovden. Fraai was ook dat Middelburger Nick van der Lijke, die voor Leopard rijdt, elfde werd. Ze staan nu respectievelijk 19de en 31ste in het klassement.