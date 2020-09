Twee Zeeuwen naar WK wielrennen: behalve Antwan Tolhoek ook Nick van der Lijke

Minderhoud podiumkan­di­daat op NK, Zweistra outsider

15 september VLISSINGEN – Zeeland is goed vertegenwoordigd op het Nederlands kampioenschap dressuur, dat vanaf donderdag in Ermelo wordt gehouden. Hans-Peter Minderhoud is in de Zware Tour podiumkandidaat en Thamar Zweistra mag zich in die categorie een outsider noemen.