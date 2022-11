Twee keer goud voor Yunis Stitan: atleet wordt eerst vader en wint daarna Elderschanscross

Hoewel Yunis Stitan en zijn vrouw Sanne vader en moeder zijn geworden van dochter Layla had hij nog voldoende energie over om de Elderschanscross naar zijn hand te zetten. ,,Ik moest er wel voor knokken, maar dat ligt me wel”, liet de atleet na de finish in Aardenburg weten. Marieke Mullaert won verrassend de wedstrijd bij de vrouwen.

Arjan de Feijter liep de snelste opening ooit in de Elderschanscross, met Yunis Stitan, Martijn de Kok, Sander Post, Sander d’Hont en het overige veld in de achtervolging. Na de tweede ronde was het gedaan met koppositie van De Feijter en had Stitan de leiding overgenomen, met De Kok en Post op kleine afstand.

De Kok had zeker plannen om in de aanval te gaan: ,,Mijn vrouw en mijn zoons stonden al op het podium, dus moet ik dat ook maar doen.” Na de vierde ronde kon De Kok even aansluiten bij Stitan, maar die had een beter eindschot en won de 10 km in 36 minuten en 14 seconden. De Kok verloor in de laatste ronde 22 seconden, maar kwam wel op het podium bij de masters. Sander Post had ruim een minuut meer nodig voor de derde en laatste ereplaats.

Marieke Mullaert, regelmatig deelneemster aan de trimlopen van De Wielingen, gaf bij de vrouwen na de start meteen flink gas: ,,Ik wilde snel naar de put, om niet ingesloten te raken”, liet ze na de finish weten. Esmee Verstraete, Emma van Mourik en Durby Meijboom hadden even het nakijken. In de vijf ronden kwam de zege van Mullaert niet meer in gevaar. Ze bereikte de finisch in 34:38. Durby Meijboom, na haar val in de Moerschanscross, wat rustig gestart haalde de tweede plaats binnen in 46:36, voor Esmee Verstraete in 47:44.