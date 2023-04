Turnsters Lucy Corbijn en Maren van de Linde zitten bij het beste team van Nederland

Ook Britt Ommering uit Zierikzee deed goede zaken met BredaGym. In supplement C pakte zij met haar ploeg het zilver tijdens de halve finale voor het Nederlandse kampioenschap en daarmee ook een plek op het NK in Nijmegen, dat over twee weken is. Het Middelburgse team van MTV, bestaande uit Emy de Voogd, Mandy Pol, Feline Joziasse en Sterre Sander, leverde in supplement D dezelfde prestatie.