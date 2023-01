Turnsters EMM succesvol bij thuiswedstrijd in Terneuzen

Het organiserende EMM heeft goed gepresteerd tijdens de tweedaagse kwalificatiewedstrijd turnen in Terneuzen. In de vijfde divisie behaalde het team zilver, terwijl bij de pupillen 1 het podium uit alleen EMM-turnsters bestond: Jinthe de Koeijer, Myrthe Konings en Amy Tholens.

Bij de pupillen 2 was er goud voor Sophia Salmang. In wedstrijdronde drie was er twee keer zilver voor EMM: Dena en Jodi Wauters. Ook in de laatste wedstrijd werd bij de junioren en senioren geoogst met een teamresultaat en individueel door Anne de Winter. Deesje Hooi pakte het goud bij de junioren.

Het werd een echte thuiswedstrijd voor EMM, want ook een dag later werden medailles gehaald. Teamresultaat goud in niveau G, zilver in de vijfde divisie en in niveau 6 brons. Individueel werden nog twee gouden (Pien Willaert en Alicia Meerman) en twee zilveren (Sasha Rodina en Amy-Jolie Nijhuis) medailles veroverd.

Podium

Het team van MTV in niveau 2 haalde zilver, evenals de teams in niveau 3 en 4. Vanuit de teams werd nog goud, zilver en brons gehaald in een individueel klassement. De turnsters van Delta Sport stonden acht keer op het podium. Succes werd gehaald bij de teamwedstrijd jeugd/junioren met goud, terwijl bij de pupillen het team tweede werd. Ook het combinatieteam van Delta Sport/WIK eindigde als tweede.

GV Koudekerke werd tweede in niveau 5, terwijl individueel goud werd gehaald door Esmee Poppe, zilver door Raffaëlla Fagundez en brons door zowel Nikki Marijs als Elynn Rotte.