Turnsters Babette Verkerke en Saphira van Dam gaan hun Nederlandse titel verdedigen

Alle grote concurrenten uit Nederland waren aanwezig, maar het duo voerde de beste tempo- en balansoefening uit, met een puntentotaal van 47.050. Dat was ook ruimschoots de limiet voor deelname aan de finale van de Nederlandse kampioenschappen op 25 juni in de Ahoy. Daar zal het team de kampioenstitel verdedigen die zij vorig seizoen wonnen. Bij de A-pupillen werden Nora Blok en Mirthe Giljam, uit Goes maar lid van Delta Sport, derde (24.350 punten). Ook zij stromen door naar de NK-finale.

Turnster Feline Joziasse van MTV Middelburg heeft zich geplaatst voor het Nederlands kampioenschap van 22 april in Alkmaar. Tijdens de halve finales in Rotterdam werd ze tweede in de jeugd tweede divisie. Joziasse behaalde een totaal van 44,583 punten. Ze was minder dan een punt van het goud verwijderd. De Zeeuwse turnsters Lucy Corbijn en Maren van der Linde van BredaGym pakten met hun twee Brabantse teamgenoten in Rotterdam het goud in niveau 1, waarmee het team zich eveneens plaatste voor de finale.