Turnster uit Terneuzen volgt ploeggenote naar halve van het NK

Roemloze ondergang voor Jean Paul de Bruijn bij wereldbe­ker in Egypte

Het eerste optreden in een hoofdtoernooi, op eigen kracht bereikt, leverde geen glansrol op voor de Hulstenaar, integendeel. In Veghel speelde De Bruijn onlangs al eens in het hoofdtoernooi van een World Cup maar toen met een wild card. Nu haalde hij het walhalla door zich te plaatsen via twee voorrondes. Ging het toen al overwegend moeizaam, nu viel er voor hem niets te halen.

8 december