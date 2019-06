Turnschool Zeeland telt internationaal mee en pakt zilver

Op het Tournoi International de Gymnastique in Verviers waren onder anderen turnsters uit België, Nederland, Oostenrijk, Kroatië en Denemarken aanwezig. De Vlissingse turnsters kenden een sterke wedstrijd in het grote deelnemersveld en pakten zo een mooie tweede plaats. Ook de individuele resultaten waren prima. Bij de junioren in de eerste divisie was het goud voor Yara Helleman en bij de senioren in de eerste divisie was Frederique Snijders de beste.

Tijdens de landelijke finale springen in het C niveau was er succes voor Turn’87 uit Oostburg. Op het onderdeel airtumbling haalde het mixteam bij de jeugd goud, terwijl op de minitrampoline en op dit onderdeel met springtoestel beide keren brons werd gepakt. MTV Middelburg en Hygiëa Westkapelle kwamen niet op het podium in het grote deelnemersveld, maar waren desondanks tevreden over de uitslag bij de junioren. MTV werd achtste op airtumbling en elfde op het springtoestel, terwijl de vijftiende plaats werd behaald op de minitrampoline. Hygiëa werd hier veertiende en tiende op airtumbling.

Kleine wijziging

Delta Sport Zierikzee nam met vijf teams deel aan de landelijke finale Acroym op het D- en E niveau in Oss. Het kwam niet tot een medaille, maar de teams van trainster Wendy Huyzen presteerden verdienstelijk. Het D-jeugd acroteam Amy Leijten en Ilse de Ronde liet een oefening zien die uiteindelijk met 22.830 punten een vierde plaats opleverde. Het acroduo Babette Verkerke en Lot van de Ende (D-senioren) werd vijfde met 23.100 punten. Trainster Wendy Huyzen was trots: ,,Beide teams hebben zich zo goed ontwikkeld en laten zien in dit spanningsveld tot een mooie prestatie te kunnen komen.’’