TTC Middelburg snapt transfers, ‘Het moment is alleen ongelukkig’

,,Nee, zo erg was het niet. We zagen het wel aankomen dat Sören een keer zou vertrekken. Hij is namelijk onze beste speler en misschien is hij dat straks bij Arnemuiden ook wel. En voor zowel Sören als Emiel is het ook een mooie, begrijpelijke stap. Maar het is niet leuk dat het juist nu gebeurt. Tussen de najaars- en voorjaarscompetitie heb je namelijk maar een paar weken de tijd om een nieuw team samen te stellen. In de zomer is daar een paar maanden voor.”