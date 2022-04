TTC Middelburg draait de rollen om in tweede tafeltennisderby tegen Arnemuiden

Krankzin­nig: Dragomir neemt verkeerde afslag, maar verbreekt alsnog baanrecord

GOES - In de 15de Oosterscheldeloop van AV’56 over 10 Engelse mijl was het weer de Roemeense Liliana Maria Dragomir die uitblonk. Vorige week verbrak ze ook al een baanrecord. Nu deed ze het weer. Ze verbeterde het parkoersrecord van Yvonne Moerland van 1:05:13 naar 1:03:09. Dat was extra bizar, omdat ze per ongeluk een kilometer te veel liep.

