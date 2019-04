Truck Hoondert botst bij Marokkaanse rally op buggy

Timo de Jong aast op meer na ritwinst in Arden Challenge

18 april RACHAMPS - Timo de Jong heeft in Wallonië de tweede etappe gewonnen van de Arden Challenge. Op een glooiend parkoers haalde hij het in de eindsprint voor zijn twee medevluchters Jeroen Pattyn en Viktor van den Branden. ,,Ik zat dit seizoen al verschillende keren dicht bij een overwinning, maar het is mooi dat het nu ook daadwerkelijk gelukt is”, vertelde de 20-jarige renner uit Goes na afloop.