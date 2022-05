Trotse Zeeuws-Vlaming loopt de marathon op het WK voor militairen in Peru

,,Dat kun je wel zeggen ja! Het is hier ontzettend warm en de luchtvochtigheid is heel erg hoog. Echt alle ingrediënten zijn aanwezig voor een loodzware marathon. De reis hier naartoe was ook nog eens ontzettend zwaar. In totaal hebben we er 24 uur over gedaan over om in Peru te arriveren, echt pittig! Ik kwam dan ook totaal gebroken en met een enorme jetlag hier aan. Veel van mijn concurrenten zijn al veel eerder dan mij in Peru aangekomen, dus wat dat betreft stond ik bij voorbaat al met 1-0 achter.‘’