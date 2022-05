Triatlon Brouwersdam is meer dan alleen de unieke locatie

Drie keer feest en ‘oude tijden herleven’ bij TC Sjef

AARDENBURG - De stemming zit er goed in op het Sjef van Dongen Sportpark in Aardenburg. Het is een topdag voor Tennis Club Sjef. Het vlaggenschip zegeviert met 4-2 over aartsrivaal TC Animo uit Terneuzen in de landelijke topklasse. Bovendien werden elders op het sfeervolle tenniscomplex de reserves van Sjef tegen Animo ongeslagen kampioen in de eerste klasse. Hiermee is de rentree van Sjef in de Zeeuwse hoofdklasse een feit.

15 mei