Triatleten Delta Sport vallen op bij wedstrijd op Brouwersdam

Je kon er zaterdag niet omheen bij de GO Triathlon Brouwersdam: overal waar je keek, zag je deelnemers in felblauwe tenues van Delta Sport Triathlon. ,,We zijn hier met 32 van onze leden”, zei Edwin Schell trots. Hij is de aanjager bij het Schouwse gezelschap. ,,Dankzij deze wedstrijd is de sport echt weer gaan leven op het eiland.”

De Kustmarathon, jaarlijks in oktober, zorgde voor een enorme loopgolf in Zeeland. In de voorbije twintig jaar schoten de loopgroepen als paddestoelen uit de grond. De GO Triathlon Brouwersdam heeft eenzelfde effect: de wedstrijd die sinds 2019 op de grens van Zeeland en Zuid-Holland gehouden wordt, wakkerde de zin om te ‘triatlonnen’ op Schouwen-Duiveland aan.

,,Toen bekend werd dat de eerste GO Triathlon Brouwersdam gehouden zou worden, lieten zo’n tien leden van atletiekvereniging Delta Sport weten dat ze wel wilden meedoen”, vertelde Schell nadat hij zelf de kwart triatlon had voltooid. ,,Ze kwamen naar mij met de vraag of ik hen dan wilde begeleiden. Dat was niet vreemd, want ik had een verleden binnen de triatlon. Voor we het wisten, hadden we een mooie trainingsgroep om mee te beginnen. En inmiddels hebben we 45 leden.”

,,Het mooie is dat iedereen bij ons terecht kan”, gaf Bas Groothedde aan. Hij is één van de bekendere namen bij het Zierikzeese triatloninitiatief. Hij nam in 2022 zelfs deel aan de Ironman van Hawaii. ,,Maar er is ook ruimte voor beginners. Iedereen heeft op zijn of haar eigen niveau kunnen trainen voor deze wedstrijd.” Schell: ,,We hebben een paar vrouwen die in januari bij ons zijn begonnen. Je hebt ze net de kwart triatlon kunnen zien voltooien.”

Snelste Zeeuw

Delta Sport Triathlon leverde voor het eerst ook de snelste Zeeuw bij het grote evenement. Hans Stoutjesdijk uit Zierikzee was in een veld van 368 starters de nummer 21 in 3.06.52 uur. Bij het begin van de afsluitende 10 kilometer lag hij nog drie minuten achter op Kapellenaar Jacob Wijnstra, maar bij de finish had hij juist drie minuten voorsprong op die ‘concurrent’. ,,Ik kreeg aan het begin van het hardlopen wel even kramp en toen moest ik even temporiseren, maar uiteindelijk is het wel goed gegaan.”

Volledig scherm Hans Stoutjesdijk is bijna klaar met het fietsen. Hij nadert de wisselzone bij Zeil- en Surfcentrum Brouwersdam. © Marieke Mandemaker

Stoutjesdijk sloot zich in 2019 aan bij Delta Sport Triathlon. ,,Ik was altijd een fietser”, vertelde hij, ,,maar doordat ik een eigen zaak kreeg, had ik tien jaar niet echt de tijd om te sporten. In 2019 heb ik me ingeschreven voor de triatlon op de Brouwersdam en ben ik begonnen met zwemmen, fietsen en hardlopen. Toen kreeg ik al snel weer de smaak te pakken. Ik heb tot nu toe aan alle edities op de Brouwersdam meegedaan.”

Wedstrijd in Zierikzee

Inmiddels is wel duidelijk dat het niet alleen bij een triatlonclub op Schouwen-Duiveland gaat blijven. Er zijn namelijk plannen voor een wedstrijd in Zierikzee, die dan ook door GO Triathlon opgezet zal worden. ,,Het is nog niet helemaal rond”, zei Schell. ,,We zijn er nog over bezig met de gemeente. We hopen binnen een paar weken tot een akkoord te komen. En als dat lukt, zal-ie in september zijn.”

Winst voor De Korte en Brouwers Robert de Korte uit Maastricht schreef zaterdag de Brouwersdam90 op zijn naam, de langste afstand van de GO Triathlon Brouwersdam. De dertiger had na 1 kilometer zwemmen, 79 kilometer fietsen en 10 kilometer hardlopen een eindtijd van 2.50.24 uur en finishte daarmee tweeënhalve minuut voor de pas negentienjarige nummer twee, Sem Kroonen. (lees verder onder de foto) Volledig scherm Robert de Korte uit Maastricht is een klasse apart bij de Brouwersdam90. © Marieke Mandemaker De Korte kwam als vijfde uit het Grevelingenmeer. Tijdens het fietsen nam hij de regie over. Op het winderige parkoers op de Brouwersdam poetste hij z’n achterstand weg en bouwde hij aan een voorsprong van enkele minuten. Bij het lopen consolideerde hij die veilige marge met gemak. Marieke Brouwers - een mooie naam voor deze wedstrijd - zegevierde bij de vrouwen. Opvallend was dat de Tilburgse pas elfde lag aan het einde van het zwemmen. Met 19.12 minuten zat ze op dat moment bijna vier minuten achter op koploopster Anna de Wit. Maar op het tweede en derde onderdeel trok ze fel van leer. Ze had zowel de snelste fietstijd als de snelste looptijd van iedereen en won in 3.13.58. Julia de Leeuw werd tweede in 3.21.02. Nelleke Baldé uit Grijpskerke was de eerste Zeeuwse op de vijfde plaats. (lees verder onder de foto) Volledig scherm Marieke Brouwers wint op de Brouwersdam en is daar zeer blij mee. © Marieke Mandemaker Op de kwart triatlon zegevierde de Belg Kevin Strubbe in 2.01.35. Erwin Lems uit Zierikzee was op de zestiende plek de beste Zeeuw. Annabel Wouters uit Oosterhout won bij de vrouwen in 2.19.29.