Triatlete Nelleke Baldé uit Grijpskerke naar WK in Hawaii

TC Smash zit bij ‘boegbeeld’ Richard Bral in het DNA

12 augustus SINT-JANSTEEN - Richard Bral wandelt over het tennispark in zijn woonplaats Sint-Jansteen. Het erelid van Smash ziet dat zijn dochter Emelie flink aan het verliezen is in de dubbel-5. ,,Vorige week in Terneuzen speelde ze veel beter, maar het maakt mij weinig uit. Als ze maar plezier in het spel houdt”, aldus de 62-jarige tennisleraar in ruste. Hij leidde in het verleden diverse tennissers naar de top 10 van Nederland bij de jeugd. Zijn bekendste leerling van weleer is de ook uit Sint-Jansteen afkomstige Stéphanie Rottier.