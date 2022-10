Triatlete Baldé is al beetje gewend aan Hawaii, dankzij hittetent in haar garage

Inmiddels zit Baldé al een paar dagen op het Hawaiiaanse eiland Kona, midden in de Stille Oceaan. Donderdag doet de veertigjarige triatlete daar mee aan het WK Ironman. Dat houdt in: 3,8 kilometer zwemmen, 180 kilometer fietsen en een marathon lopen. De Zeeuwse zal proberen om in haar leeftijdsgroep (40-44 jaar) zo hoog mogelijk te eindigen. ,,Er is een wereldtitel te verdienen in mijn age group”, zegt ze. ,,Maar misschien is het al heel mooi om in de top 10 te komen.”