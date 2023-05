Triatleet Wouter Verstraate stelt op Mallorca ticket voor het WK veilig

Monique Verschuure is wereldkam­pi­oe­ne duatlon: ‘Het voelt zó onwerke­lijk!’

Duatlete Monique Verschuure uit Yerseke is zondag op Ibiza wereldkampioene duatlon geworden in de leeftijdscategorie 40-44. Na haar Europese titel van 2022 is dit het tweede grote succes voor de vrouw die nog niet zo heel lang in deze sport actief is.