Triathlon Terneuzen moet vooral heel laagdrempelig zijn

Zo simpel als het klinkt, is het eigenlijk ook. In ieder geval wat Florussen betreft. ,,Het gaat vooral om de laagdrempeligheid, dat is de geest van de wedstrijd. De buurvrouw van de buurvrouw moet ook gewoon mee kunnen doen.” Want meedoen is belangrijker dan winnen, geldt ook voor Triathlon Terneuzen. ,,Als je niet naar de bodem zinkt, kun je een triatlon doen. Iedereen kan hardlopen of heeft thuis een fiets staan.” Ondanks drie sporten -hardlopen, fietsen en zwemmen- is een triatlon volgens de organisator heel toegankelijk. ,,Dat willen we de mensen laten ervaren.”