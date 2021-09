Trek-Segafredo presenteert Antwan Tolhoek als nieuwste aanwinst

De zoon van oud-prof Patrick Tolhoek komt bij Trek-Segafredo een oude bekende tegen. In de zomer van 2015 liep Antwan Tolhoek stage bij Tinkoff-Saxo en werkte toen samen met Steven de Jongh. Die oud-prof is nu één van de ploegleiders bij Trek-Segafredo. ,,We zagen toen dat Antwan heel veel talent had’’, aldus De Jongh. ,,Maar hij was ook nog jong en zat pas tweeënhalf jaar op de fiets. Voor het niveau van de World Tour was hij nog te onervaren. Ik heb toen een vriend bij Team Roompot gebeld en daar kon hij terecht.’’

In zijn eerste jaar als prof pakte Tolhoek de bergtrui in de Ronde van Zwitserland, waarmee hij een contract bij het huidige Jumbo-Visma (toen Team Lotto NL Jumbo) afdwong. De Jongh: ,,Antwan is een zeer beleefde jongen, maar hij wil heel graag koersen. Hij houdt van aanvallen, is graag mee met ontsnappingen en koerst agressief. We waren op zoek naar renners met zijn profiel, daardoor denk ik dat hij goed bij ons past. Antwan kan in bergetappes, kortere koersen maar ook in de klassiekers, een belangrijke rol voor ons spelen. Hij is echt een goede klimmer.’’

Volledig scherm Antwan Tolhoek in 2019, als winnaar van de zesde etappe in de Ronde van Zwitserland. © Cor Vos

Na vijf jaar neemt Tolhoek na dit seizoen afscheid van Jumbo-Visma. Zijn grootste succes boekte hij in 2019, door de zesde etappe in de Ronde van Zwitserland te winnen. In 2018 werd hij tiende in de Clásica San Sebastian, vorig jaar was hij de nummer twaalf in de Ronde van Lombardije. Tolhoek staat te trappelen om aan de slag te gaan bij Trek-Segafredo, waar hij ploeggenoot wordt van onder andere Bauke Mollema. ,,Verschillende ervaren renners hebben laten zien dat ze de kans krijgen om mee te gaan in ontsnappingen om te vechten voor een overwinning. Dat is mijn droom. Ik hoop dat ik die droom in de komende twee jaar bij Trek-Segafredo werkelijkheid kan laten worden.’’

Volgens de renner uit Yerseke was het een moeilijke beslissing om Jumbo-Visma te verlaten. ,,Want ik rijd als sinds de start van mijn profcarrière voor de ploeg. Maar als een team als Trek-Segafredo bij je aanklopt en je de kans geeft om voor eigen kansen te gaan in grote wedstrijden, dan moet je zo’n kans pakken. Dat heb ik gedaan.’’

