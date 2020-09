Trek-Segafredo haalt sterk rijdende Van Anrooij uit bescherming uit koers

Franklin van Anrooij met ‘zware benen’naar Zeeuwse titel

6 september HULST - Atleet Franklin van Anrooij (AV’56) heeft zaterdag in Hulst de Zeeuwse titel op de 800 meter binnengehaald. Hij finishte in in 2.00,62 minuten. ,,Wanneer er na al die tijd een Zeeuws kampioenschap wordt gehouden, wil je erbij zijn”, zei hij, hoewel hij nog ‘zware benen’ had van de 1500 meter van afgelopen donderdag in Noordwijk.