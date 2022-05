Tovaal verliest kansloos van concurrent, maar houdt kans op langer verblijf

TOP Arnemuiden bereikt ondergrens in Amsterdam (maar maakt zich nog steeds weinig zorgen)

AMSTERDAM - Ereklasser TOP Arnemuiden is aan een opmerkelijke en zeer matige serie bezig. Zaterdag verloor de ploeg voor de derde keer in acht dagen met tien of meer doelpunten verschil. Na DVO (23-12) en Koog Zaandijk (23-11) was AW.DTV met 22-12 te sterk. ,,Het was een collectieve wanprestatie", zei coach Edwin Coppoolse.

14 mei