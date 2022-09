Tovaal door Leidse studenten afgeslacht op kunstgrasveld

Mick van Dijke uit Colijns­plaat: ‘Ik ben in Australië voor de wereldti­tel’

Mick van Dijke (22) verschuilt zich niet achter mitsen of maren: de wielrenner uit Colijnsplaat stelt onomwonden dat hij naar Australië is gegaan om wereldkampioen tijdrijden te worden bij de beloften. ,,Dit is mijn laatste jaar in deze categorie”, zegt hij vanuit Sydney. ,,Het is erop of eronder.”

16 september