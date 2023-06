Tour de Tietema wint met Yentl Vandevelde Zeeuwse rit in ZLM Tour na vlucht van 180 kilometer

Yentl Vandevelde heeft de eerste etappe van de ZLM Tour, op Zeeuwse bodem, gewonnen. Na een vlucht van dik 180 kilometer, waar ook de Zeeuw Thijs de Lange bij zat, kwam de Belg van Tour de Tietema-Unibet als eerste over de streep in ’s-Heerenhoek, vlak voor het peloton.

De eerste rit in lijn van de ZLM Tour voerde dit jaar volledig door de provincie Zeeland. De start was in Westkapelle, de finish in ’s-Heerenhoek. Tussendoor werd Schouwen-Duiveland gepasseerd. Via Neeltje Jans heen, over de Zeelandbrug terug naar de Bevelanden.

Niet alleen de mooiste plekjes van de provincie stonden donderdag in de picture, maar ook een Zeeuwse renner reed in het oog. Thijs de Lange uit Kattendijke slaagde erin mee te gaan met de vroege vlucht. De Zeeuwse Metec-renner had samen met zeven anderen bij Domburg al een voorsprong te pakken op het peloton en die marge liep op tot dik vier minuten.

Ondertussen had het peloton het zwaar met de Zeeuwse wind. Zo brak de grote groep renners op Schouwen-Duiveland meerdere keren in tweeën. Ook waren er enkele valpartijen, met daarbij Zeeuwse coureurs betrokken. Eerst was Wesley Mol uit Kapelle onfortuinlijk, bij een latere valpartij ging ook Goesenaren Timo de Jong naar de grond.

Tussensprints

Thijs de Lange was dat allemaal ontgaan. Hij hield dapper stand op kop, inmiddels met een mannetje minder. Elmar Abma van het Allinq Cycling Team moest de kopgroep laten lopen en zich terug laten zakken. In de strijd om de tussensprints kon De Lange zich niet mengen, maar hij leverde flink arbeid om van de vroege vlucht een geslaagde vlucht te maken.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De ruime voorsprong van vier minuten liep met de finish dichter in zicht steeds verder terug voor de zeven vluchters. Vier minuten werden drie minuten, drie werd anderhalf in de polders van de Zak van Zuid-Beveland. Maar het duurde vervolgens even voordat het peloton het verschil onder de minuut kreeg, mede door de valpartijen en het goede werk in de kopgroep.

Bij het ingaan van de slotronde van 14 kilometer bedroeg de voorsprong van de voorste zeven bijna anderhalve minuut. Pas 7 kilometer voor de meet daalde die marge tot onder de minuut, toen de sprinters in het peloton in stelling werden gebracht en Team Jumbo-Visma, de ploeg van Tim van Dijke uit Colijnsplaat, ging stampen op de kop van het peloton en het gat nog probeerde te dichten.

Kat-en-muisspel

Zo mondde de Zeeuwse rit in de ZLM Tour uit in een kat-en-muisspel tussen het peloton en de zeven vluchters, die bijna 180 kilometer (van de 202.5) op kop reden. Yentl Vandevelde deed in de slotkilometers een uiterste poging vanuit de kopgroep en hij kreeg Alexander Konychev met zich mee. Maar de Belg van Tour de Tietema-Unibet hield stand en kwam na een lange vlucht als eerste binnen.